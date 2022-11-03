Строительство спорткомплекса в Можайске завершится в 2023 году | 360°

Подмосковье 03 ноября 2022, 18:18 Строительство спорткомплекса в Можайске завершится в 2023 году

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Физкультурно-оздоровительный комплекс на улице Железнодорожной в Можайске станет домашней ареной для спортивной школы олимпийского резерва по самбо и дзюдо. В настоящее время строительная готовность объекта составляет около 25%.

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«Строительство спорткомплекса началось в феврале 2022 года. Сейчас продолжаются работы по возведению фундамента, а также по устройству наружных инженерных сетей», — рассказал министр физической культуры и спорта Московской области Дмитрий Абаренов. Он уточнил, что открытие объекта запланировано на 2023 год.

В двухэтажном здании площадью 5,6 тысячи квадратных метров будет большой спортивный зал с трибуной на 500 мест, зал борьбы с трибуной на 100 мест, зал для тренировки борцов, тренажерный зал и все необходимые вспомогательные и административные помещения.

Строительство объекта в Можайске ведется по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева. Еще один похожий комплекс возведут в поселке Некрасовском Дмитровского округа. Он будет специализироваться на дзюдо и йоге.