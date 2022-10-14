Спортивный центр с залами для дзюдо и йоги появится в поселке Некрасовском в Дмитрове | 360°

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Спортивный центр с залами для дзюдо и йоги появится в поселке Некрасовском в Дмитрове

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Спортивный комплекс площадью свыше 1900 квадратных метров появится в поселке Некрасовском Дмитровского округа. Министерство жилполитики Московской области выдало разрешение на строительство объекта, сообщили в пресс-службе ведомства.

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Спортивный комплекс будут строить за счет внебюджетных средств. Застройщиком является ООО «ПАКС ФАРМ», компания уже приступила к работам, создано 25 рабочих мест. Объем привлеченных инвестиций в проект составил 100 миллионов рублей.

В новом спорткомплексе будут проходить мероприятия различного уровня. В универсальном спортивном зале появится зона для зрителей на 126 мест. Для жителей откроются залы для занятий по дзюдо на 60 человек и для йоги — на 48 человек.

Также в рамках строительства планируется возвести гостиницу на прилегающей территории. Для посетителей будут созданы просторные автостоянки для автомобилей, проведут озеленение и благоустройство территории.

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