Подмосковье 12 апреля 2024, 11:02 Строительство спорткомплекса началось на улице Махова в Раменском Министерство стройкомплекса Подмосковья

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Устройство фундамента нового физкультурно-оздоровительного комплекса началось на улице Махова в Раменском. Об этом сообщила пресс-служба Министерства стройкомплекса Подмосковья в пятницу.

На площадке работают 25 человек и пять машин. Строители делают котлован здания, прокладывают инженерные сети. Общая площадь двухэтажного здания составит более 3,8 тысячи «квадратов».

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В спорткомплексе предусмотрены бассейн, спортзалы, медблок, тренерские, комнаты судей, конференц-зал и буфет.

Рядом оборудуют парковку и места для отдыха. Территорию озеленят.

Ранее Андрей Воробьев рассказал об открытии спорткомплекса с ледовой ареной в Волоколамске. ​С 1 апреля объект доступен для жителей.

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