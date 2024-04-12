12 апреля 2024, 11:02
Строительство спорткомплекса началось на улице Махова в Раменском
Устройство фундамента нового физкультурно-оздоровительного комплекса началось на улице Махова в Раменском. Об этом сообщила пресс-служба Министерства стройкомплекса Подмосковья в пятницу.
На площадке работают 25 человек и пять машин. Строители делают котлован здания, прокладывают инженерные сети. Общая площадь двухэтажного здания составит более 3,8 тысячи «квадратов».
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В спорткомплексе предусмотрены бассейн, спортзалы, медблок, тренерские, комнаты судей, конференц-зал и буфет.
Рядом оборудуют парковку и места для отдыха. Территорию озеленят.
Ранее Андрей Воробьев рассказал об открытии спорткомплекса с ледовой ареной в Волоколамске. С 1 апреля объект доступен для жителей.
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Раменское
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