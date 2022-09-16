Строительство школы в ЖК «Новая Рига» в деревне Глухово выполнили на 45% | 360°

Все новости

Мир

16 сентября 2022, 20:21

Постпред Украины заявил, что Зеленский не сможет присутствовать на заседаниях Генассамблеи ООН

Власть

16 сентября 2022, 20:14

Запад уличили в привычке жить за чужой счет

Реклама

Власть

16 сентября 2022, 20:01

Путина возмутили санкции против детей чиновников

Подмосковье

16 сентября 2022, 20:00

Конкурс на строительство дома для расселения из аварийного жилья в Красногорске объявили в Подмосковье

Мир

16 сентября 2022, 19:49

«Мы в патовой ситуации». В США заявили, что переговоры с Ираном по ядерной сделке зашли в тупик

Власть

16 сентября 2022, 19:40

Россия начнет вывозить продовольствие через Турцию

Власть

16 сентября 2022, 19:33

Обвинения России в энергокризисе Европы назвали необоснованными

Подмосковье

16 сентября 2022, 19:32

Комитет по конкурентной политике Подмосковья опубликовал за неделю 12 закупок

Важное

16 сентября 2022, 19:24

Россия примет участие в саммите G20 — Путин

Подмосковье

16 сентября 2022, 18:58

Строительство школы в ЖК «Новая Рига» в деревне Глухово выполнили на 45%

Читать 360tv в

Завершаются монолитные работы во всех трех секциях здания новой школы в ЖК «Новая Рига» (округ Красногорск). Продолжается устройство кровли и внутренних инженерных систем.

Реклама

Образовательный объект возводит застройщик ГК «Гранель» за счет собственных источников финансирования. На трех этажах школы площадью в 14324 квадратных метра будут расположены административный, учебный и спортивные блоки. На первом этаже разместятся оборудованные учебные классы, раздевалка, столовая, медицинский блок, а также игровая-спальня для первоклассников. Второй этаж вместит в себя спортивный и актовый залы. Помещения третьего этажа предназначены под учебные классы.

«Строительство социальной инфраструктуры в ЖК „Новая Рига“ идет в хорошем темпе. Помимо школы на 1150 мест на территории жилого комплекса застройщик возведет детский сада на 230 детей, поликлинику на 150 посещений в смену и наземные многоуровневые паркинги», — сообщила министр жилищной политики Московской области Инна Федотова.

В сентябре открылся новый корпус школы № 3 в Мытищах. Теперь вместо 700 ребят здесь учатся почти 1,3 тысячи, а в одном из спортивных залов появился скалодром. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в школе еще есть свободные места.

Школы

Строительство

0

0

0

0

0

0

Реклама

Реклама