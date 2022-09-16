Строительство школы в ЖК «Новая Рига» в деревне Глухово выполнили на 45% | 360°

Подмосковье 16 сентября 2022, 18:58 Поделиться Telegram

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Viber Строительство школы в ЖК «Новая Рига» в деревне Глухово выполнили на 45%

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Завершаются монолитные работы во всех трех секциях здания новой школы в ЖК «Новая Рига» (округ Красногорск). Продолжается устройство кровли и внутренних инженерных систем.

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Образовательный объект возводит застройщик ГК «Гранель» за счет собственных источников финансирования. На трех этажах школы площадью в 14324 квадратных метра будут расположены административный, учебный и спортивные блоки. На первом этаже разместятся оборудованные учебные классы, раздевалка, столовая, медицинский блок, а также игровая-спальня для первоклассников. Второй этаж вместит в себя спортивный и актовый залы. Помещения третьего этажа предназначены под учебные классы.

«Строительство социальной инфраструктуры в ЖК „Новая Рига“ идет в хорошем темпе. Помимо школы на 1150 мест на территории жилого комплекса застройщик возведет детский сада на 230 детей, поликлинику на 150 посещений в смену и наземные многоуровневые паркинги», — сообщила министр жилищной политики Московской области Инна Федотова.

В сентябре открылся новый корпус школы № 3 в Мытищах. Теперь вместо 700 ребят здесь учатся почти 1,3 тысячи, а в одном из спортивных залов появился скалодром. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в школе еще есть свободные места.

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