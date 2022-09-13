Важное 13 сентября 2022, 14:15 Поделиться Telegram

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Однокласники

Viber Новый корпус подарил школе в Мытищах скалодром и уникальную технику — Андрей Воробьев

Читать 360tv в

Школа № 3 в Мытищах стала больше благодаря новому корпусу. Теперь вместо 700 ребят учатся почти 1,3 тысячи, а в одном из спортивных залов появился скалодром. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в школе еще есть свободные места.

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В пристройке открыли тренажерный, хореографический и актовый залы, а также два спортивных — в одном из них установили скалодром, который стал первым в Мытищах.

Благодаря корпусу вместимость школы выросла до 1,9 тысячи человек, а всего сейчас учатся 1256.

«Я так понимаю, на 50% пока школа заполнена, потому что дома вокруг еще строятся», — подчеркнул Андрей Воробьев.

Школу оснастили новым оборудованием, включая мультимедийное.

Очень надеюсь, что директор вместе со своей командой смогут дать здесь и знания, и интересные знакомства Андрей Воробьев.

В школе открыли гимнастический зал, в библиотеке появилось большое пространство для индивидуального чтения и работы за компьютером.

«Мы заинтересованы в том, чтобы все самое современное приживалось, потому что и учителям интересно развиваться, и дети заинтересованы на одном языке разговаривать. Чтобы мы одинаковую музыку обсуждать могли, читать книги, смотреть фильмы, кино», — подчеркнул губернатор Подмосковья.

На каждом этаже обустроили просторные рекреационные зоны. Дворик школы благоустроили, а при входе установили мультимедийный экран.

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