Строительство школы в Орехово-Зуево завершат в августе

Строительство новой школы на 550 мест на улице Степана Морозова в Орехово-Зуевском городском округе планируют завершить в августе этого года. Инспекторы Главгосстройнадзора уже начали проверку ее возведения.

Как сообщила пресс-служба Главного управления государственного строительного надзора (Главгосстройнадзор) Московской области, в школе помимо классов будет работать библиотека с тремя читальными залами и книгохранилищем на 20 тысяч единиц хранения. Предусмотрен актовый зал на 378 мест, два спортивных зала и столовая. На прилегающей территории запланировано возведение футбольного стадиона.

В школу будут работать 50 человек, что поможет ликвидировать вторую смену в Ликино-Дулево.

«Сейчас на объекте ведутся работы по благоустройству территории, монтажу внутренних инженерных систем», — цитирует пресс-служба Главгосстройнадзора слова главы ведомства Артура Гарибяна.

Строительство ведется в графике, проверка продлится до 29 июня. Работы должны завершиться в августе 2021 года.

В новом учебном году в 300 школах Подмосковья учащиеся начнут изучать во внеурочное время математику, скретч-программирование, предпринимательскую или финансовую грамотность, решение олимпиадных задач.