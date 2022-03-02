Строительство школы началось в ЖК «Новая Рига» в Красногорске

Современная школа на 1,1 тысячи мест появится в жилом комплексе «Новая Рига» в Красногорске. Во внутреннем дворике обустроят спортивный кластер, места отдыха и ожидания, игровые площадки.

Это отметили Министерстве жилищной политики Московской области. Жилой комплекс «Новая Рига» находится в деревне Глухово.

На первом этаже появятся кабинет врача, столовая, пожарный пост, игровая для первоклассников.

Выше разместят спортивный и актовый залы, учебные классы. Откроют и лаборантские для практических занятий.

Для детей с ограниченными возможностями здоровья будут все удобства. Вход в школу сделают на уровне земли, внутри корпуса установят два лифта.

На территории школы подготовят двор-сад, экологические площадки, пространства для собраний.

Тот же застройщик возведет в жилом комплексе «Новая Рига» два детских сада, поликлинику и спортивный центр.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о масштабной закладке новых образовательных центров. Более 22 миллиардов рублей вложат в строительство школ и детских садов в 2022 году.