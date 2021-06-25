Строительство школы на 1,1 тысячи мест в Солнечногорске завершили на 80%

Строительство школы на 1100 мест завершают в микрорайоне Рекинцо-2 городского округа Солнечногорск. Работы ведутся в рамках президентского проекта «Образование», сообщила пресс-служба Минстроя Подмосковья.

«На площадке более 165 рабочих и пять единиц техники. На объекте завершаются фасадные и отделочные работы, ведутся монтаж внутренних инженерных сетей, устройство кровли, благоустройство территории. Работы идут в графике, общая стройготовность составляет более 80%», — сказал министр строительного комплекса Подмосковья Владимир Локтев.

Новый образовательный центр разместится на площади около 18 тысяч квадратных метров и сможет принять 1100 учеников. Помимо просторных учебных кабинетов и коридоров, здесь предусмотрены актовый и спортивные залы, столовая, мастерские и лаборатории с необходимым оборудованием. В школе появится медиатека, а также возможность доступа к удаленному обучению по спецпрограммам.

На территории возле школы разместятся спортивное ядро с беговыми дорожками, игровые и детские комплексы, зоны отдыха. Также проведут комплексное благоустройство и озеленение.

Завершить все работы и ввести объект в эксплуатацию планируется в 2021 году.