Важное 12 декабря 2022, 11:00 Строительство развязки в Мытищах вышло на финишную прямую — Андрей Воробьев Губернатор Воробьев обозначил задачу достроить развязку в Мытищах к концу 2022 года

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Строительство развязки на Ярославском шоссе вышло на финишную прямую в Мытищах. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что это очень долгожданный объект. Он соединит шоссе с улицей Фрунзе.

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Строительство — в завершающей стадии. По словам губернатора, необходимо сдать объект к концу года.

Это очень долгожданный объект. Темп достаточно заметный. И наша задача — максимально быстро, до Нового года, его сдать, чтобы жители выдохнули, почувствовали улучшение ситуации. Андрей Воробьев

Транспортную развязку начали строить в 2020 году. Она позволит грамотно перераспределить поток автомобилей в центре Мытищ и обеспечит дополнительный выезд на Ярославское шоссе.

Изменения ощутят более 260 тысяч жителей. Движение улучшится в микрорайоне Перловка и на Олимпийском проспекте.

«Была проделана большая работа: задействованы и федеральные, и региональные деньги», — уточнил Андрей Воробьев.

В прошлом году в Мытищах открыли путепровод, соединивший улицы Фрунзе и Мира. До этого они были разделены железной дорогой, напомнил начальник участка компании «Хотьковский автомост» Дмитрий Палаткин.

Развязка стала следующим этапом проекта. После того как по ней запустят движение, будет полноценное транспортное сообщение между Мытищами и Ярославским шоссе.

Два года назад подписали контракт на строительство этой развязки. За это время возвели путепровод через Ярославское шоссе, а также три съезда, примыкание и два боковых проезда Дмитрий Палаткин.

Он добавил, что сейчас продолжаются обустройство территории и установка дорожных знаков.

«Пока выезд на Ярославское шоссе через Олимпийский проспект занимает около 30 минут. С открытием эстакады планируется, что будет пять-семь минут», — поделилась жительница Мытищ Татьяна Филина.

На сегодняшний день в Московской области строят 50 дорожных объектов, из которых 14 – федерального значения.