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    22 сентября 2021, 09:51

    Время выезда из Мытищ сократилось до 20 минут благодаря новому путепроводу

    Анастасия Аброськина, Юлия Уткина

    Движение по новому путепроводу, соединяющему улицы Фрунзе и Мира, открыли в Мытищах. Сейчас реализовали первый этап проекта с выездом на Ярославское шоссе по временной схеме. Изменения ощутят 260 тысяч жителей. Время выезда из города сократилось до 20 минут.

    Время выезда из Мытищ сократилось до 20 минут благодаря новому путепроводу | Изображение 1

    Путепровод строили по президентскому проекту «Безопасные качественные дороги». Проект увязали с созданием развязки на Ярославском шоссе, которое завершится летом 2022 года.

    Старт движению по путепроводу дали министр транспорта Подмосковья Алексей Гержик и глава Мытищ Виктор Азаров.

    Время выезда из Мытищ сократилось до 20 минут благодаря новому путепроводу | Изображение 2

    Путепровод улучшит транспортную доступность западной и восточной частей города

    пресс-служба Минтранса Подмосковья.

    В областном Минстрое добавили, что новая дорога обеспечит дополнительный выезд на Ярославское шоссе, разгрузив от пробок эстакаду на Олимпийском проспекте.

    Время выезда из Мытищ сократилось до 20 минут благодаря новому путепроводу | Изображение 3

    Протяженность четырехполосного путепровода со съездами и с развязкой — два километра. Предусмотрели шумозащитные экраны высотой восемь метров и видеокамеры.