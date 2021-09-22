Время выезда из Мытищ сократилось до 20 минут благодаря новому путепроводу
Движение по новому путепроводу, соединяющему улицы Фрунзе и Мира, открыли в Мытищах. Сейчас реализовали первый этап проекта с выездом на Ярославское шоссе по временной схеме. Изменения ощутят 260 тысяч жителей. Время выезда из города сократилось до 20 минут.
Путепровод строили по президентскому проекту «Безопасные качественные дороги». Проект увязали с созданием развязки на Ярославском шоссе, которое завершится летом 2022 года.
Старт движению по путепроводу дали министр транспорта Подмосковья Алексей Гержик и глава Мытищ Виктор Азаров.
Путепровод улучшит транспортную доступность западной и восточной частей города
В областном Минстрое добавили, что новая дорога обеспечит дополнительный выезд на Ярославское шоссе, разгрузив от пробок эстакаду на Олимпийском проспекте.
Протяженность четырехполосного путепровода со съездами и с развязкой — два километра. Предусмотрели шумозащитные экраны высотой восемь метров и видеокамеры.