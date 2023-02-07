Подмосковье 07 февраля 2023, 09:52 Строительство птицеводческого комплекса в Сергиевом Посаде проверили при помощи квадрокоптера

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Главгосстройнадзор Подмосковья проверил ход строительства птицеводческого комплекса в Сергиевом Посаде при помощи квадрокоптера. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Комплекс включит в себя пять научно-производственных площадок, где создадут инкубаторий и птичники. Там будут выращивать несушек для крупных репродукторов отечественных фабрик, что позволит вдвое сократить поставки племенных птиц.

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Система «Невидимый надзор» позволяет проводить проверки на объектах строительства при помощи квадрокоптера. Он делает 3D-снимки и формирует ортофотоплан, который накладывается на стройгенплан, чтобы оценить соответствие. Благодаря технике сроки проверок сокращаются с 10 дней до 20 минут.

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