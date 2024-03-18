Подмосковье 18 марта 2024, 15:48 Строительство новых очистных сооружений в Солнечногорске завершат в ноябре Группа "ВИС"/ инфраструктурный холдинг

Читать 360tv в

В деревне Осипово, расположенной в городском округе Солнечногорск, активно продолжается строительство современных очистных сооружений. Запуск объекта запланирован на ноябрь 2024 года.

Проект реализуется по инициативе губернатора Московской области Андрея Воробьева и является частью президентского проекта «Экология» и федеральной программы «Оздоровление Волги». Уже выполнено более 70% бетонных работ.

Реклама

«В деревне Осипово будет создана новая система водоочистки, которая придет на смену устаревшей станции. По итогу с помощью современного инженерного объекта обеспечим качественной услугой водоотведения 62 тысячи жителей», — сказал глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков.

Планируется, что мощность новых очистных сооружений достигнет 27000 кубометров в сутки, с максимальной производительностью 1744 кубометра в час, что станет значительным шагом к улучшению экологической ситуации в регионе.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что к осени в регионе отремонтируют 42 школы и 23 детских сада.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».