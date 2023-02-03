Подмосковье 03 февраля 2023, 18:30 Строительство новостройки для переселенцев началось на улице Гагарина в Жуковском

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Новый дом для переселения 238 человек из аварийного жилья начали строить в Жуковском. Подрядчик вышел на площадку и приступил к земляным работам.

В Министерстве строительного комплекса Подмосковья сообщили, что новостройку возведут на улице Гагарина. Сейчас площадку огородили, сделали планировку территории и приступили к оборудованию котлована.

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Новый дом примет 107 семей, которые сейчас живут в аварийных зданиях на улицах Мичурина, Клубной и Чапаева. Общая расселяемая площадь составит более 4,1 тысячи «квадратов».

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Проектированием и строительством объекта занимается компания «СК Межрегионстрой». Передать жителям ключи от новых благоустроенных квартир планируется в 2024 году.

Губернатор Андрей Воробьев поставил вопрос расселения аварийного жилья в числе приоритетов на 2023 год. За 12 месяцев в Подмосковье планируют расселить более 200 тысяч квадратных метров.