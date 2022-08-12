Строительство новой котельной на улице Маршала Куркоткина в Наро-Фоминске завершится в октябре

Полностью выполнены два из трех этапов строительства новой котельной в Наро-Фоминске, которая будет отапливать жилые дома, садики и школу. Работы ведутся с опережением графика.

К новой строящейся котельной на улице Маршала Куркоткина будет проведена тепловая трасса отопления и горячего водоснабжения протяженностью 7081,6 метра. Объект будет обслуживать восемь многоквартирных домов, школу № 4, детский сад № 9, общежития. Также будет произведено переключение девяти МКД, детского сада № 1 и здания Сбербанка, которые в настоящее время присоединены к котельной № 43.

«Объект будет оснащен современным оборудованием, что позволит снизить затраты на его содержание и обеспечить жителей округа теплом по сниженному тарифу. Также это позволит избежать возникновения аварийных ситуаций», — сказал министр энергетики Московской области Александр Самарин.

В рамках реализации госпрограммы «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности» планируется реконструкция котельной в Апрелевке — строительно-монтажные работы начнутся здесь в 2023 году. В настоящее время ведется реконструкция еще двух котельных округа — в Наро-Фоминске и Верее.

Модернизированные котельные значительно снизят выброс вредных веществ в атмосферу, что поспособствует улучшению экологической ситуации в регионе. Ранее стало известно, что уникальное для России котельное оборудование начнут производить в Лобне. Соглашение об этом губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подписал с Омским заводом инновационных технологий.