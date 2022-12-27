Подмосковье 27 декабря 2022, 14:45 Строительство нового корпуса школы № 15 на 300 учеников завершилось в Красногорске МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ / Официальный сайт мероприятия / человека / коллектива /ведомства

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Новый корпус школы № 15 в Красногорске получил разрешение на ввод в эксплуатацию. Здание рассчитано на 300 учеников и находится на улице Успенской.

Пристройка площадью 6,3 тысячи квадратных метров разделена на блоки: трехэтажный — для начальных классов, а двухэтажный — для общешкольных помещений. В здании находятся учебные классы, кабинет музыки, лаборантская, помещения для групп продленного дня с игровыми, актовый и спортивный залы, библиотека с медиатекой, а также медпункт и столовая.

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Прилегающие территории также благоустроили: для ребят построили спортивные и игровые площадки, зону отдыха, а также места для проведения общешкольных мероприятий. Новый корпус возвели в рамках государственной программы Московской области «Строительство объектов социальной инфраструктуры» за счет средств бюджета.

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В 2022 году сразу 65 школ Московской области вошли в программу капитального ремонта. Губернатор Андрей Воробьев отметил, что работы производятся в высоком темпе.

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