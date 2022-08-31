«Делаем в высоком темпе». Андрей Воробьев рассказал о ремонте и строительстве школ Подмосковья

Сразу 65 школ Московской области вошли в программу капитального ремонта этого года. Большая часть из них откроется уже 1 сентября, рассказал губернатор региона Андрей Воробьев.

По его словам, в современном мире капитальный ремонт — это полноценное преображение школ. Они получают вторую жизнь и начинают соответствовать духу времени.

«Когда мы строим большое количество школ в Подмосковье и дети идут в современные классы, конечно, возникает вопрос и о наших уютных, но старых школах, которые построили еще 30, 50 лет назад. Реализуется президентская программа, и она масштабная. Мы 65 школ ремонтируем», — рассказал Андрей Воробьев.

Каждый год количество школьников в Подмосковье растет. В этот раз их будет на 40 тысяч больше, чем прошлой осенью.

Ремонт капитальный. Поэтому все это делается в очень высоком темпе. И задача не только сделать ремонт в школе, но и двор привести в самые современные стандарты Андрей Воробьев.

В этом году часть отремонтированных школ откроют в первом учебном модуле, а остальные — во втором.

«Это 15 октября, потому что масштабные преобразования в старых школах», — добавил Воробьев.

Он сообщил, что 1 сентября откроют 13 новых школ. Еще около 50 сейчас в процессе строительства.

«Какие-то будут сданы сегодня, а какие-то — к 1 сентября 2023-го или 2024 года. Это большая программа, и мы должны успевать. Особенно много первоклашек. Первые классы заканчиваются часто на букву „к“», — рассказал губернатор.

Ранее Андрей Воробьев заявил, что в школы Подмосковья в этом году пойдут 42 тысячи первоклассников.