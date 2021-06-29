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    29 июня 2021, 13:52

    Жителям Подмосковья рассказали о строительстве кластера при гимназии Примакова

    Анастасия Аброськина, Юлия Уткина

    Строительная готовность нового кластера при гимназии Примакова в Одинцове достигла 20%. Работы проводят по президентскому проекту «Образование».

    Жителям Подмосковья рассказали о строительстве кластера при гимназии Примакова | Изображение 1

    Здесь построят четыре кампуса, стадион, котельную. Это будет современный образовательный кластер, подчеркнул министр строительного комплекса Подмосковья Владимир Локтев.

    Он отметил, что работы идут строго по графику. Строители уже приступили к возведению третьих этажей кампусов.

    На объекте более 130 человек и 21 единица техники. Работу организовали в две смены

    Владимир Локтев.

    На стадионе продолжается засыпка основания поля. Вместе с тем уже монтируют трибуны.

    Жителям Подмосковья рассказали о строительстве кластера при гимназии Примакова | Изображение 2

    В этом году сдадут спортивные объекты, котельную и первый кампус, а еще три — летом 2022-го. Учебный корпус полностью обустроят к сентябрю 2023 года.