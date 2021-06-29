Жителям Подмосковья рассказали о строительстве кластера при гимназии Примакова

Строительная готовность нового кластера при гимназии Примакова в Одинцове достигла 20%. Работы проводят по президентскому проекту «Образование».

Здесь построят четыре кампуса, стадион, котельную. Это будет современный образовательный кластер, подчеркнул министр строительного комплекса Подмосковья Владимир Локтев.

Он отметил, что работы идут строго по графику. Строители уже приступили к возведению третьих этажей кампусов.

На объекте более 130 человек и 21 единица техники. Работу организовали в две смены Владимир Локтев.

На стадионе продолжается засыпка основания поля. Вместе с тем уже монтируют трибуны.

В этом году сдадут спортивные объекты, котельную и первый кампус, а еще три — летом 2022-го. Учебный корпус полностью обустроят к сентябрю 2023 года.