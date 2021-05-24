Гимназия Примакова и физтех-лицей в Долгопрудном примут в два раза больше учеников после модернизации

В Подмосковье по президентскому проекту модернизируют гимназию имени Примакова и физтех-лицей в Долгопрудном. После этого они смогут принять в два раза больше учеников, сказал губернатор области Андрей Воробьев на заседании с региональным правительством.

«По президентскому проекту мы модернизируем два наших флагмана. Это позволит обучаться и в физтех-лицее, и в гимназии Примакова вдвое большему количеству ребят. Они получат самые современные условия для качественного образования», — сказал Воробьев.

Глава Московской области напомнил, что трое молодых физиков из физтех-лицея в Долгопрудном взяли золото на Азиатской олимпиаде.

«Поздравляю всех тех, кто отличился. Денис Исмагилов, Матвей Князев и Матвей Федин большие молодцы. Мы очень надеемся, что они и дальше будут радовать нас своими успехами, открытиями. Это все имеет для нас очень важное значение», — отметил губернатор.

Ранее во время заседания Воробьев напомнил жителям Подмосковья о начале предварительного голосования для отбора кандидатов на выборы, которые состоятся осенью.