Строительство газопроводов в два раза ускорили в Подмосковье

Срок сдачи газопроводов в эксплуатацию значительно сократился в Подмосковье благодаря системе электронного документооборота. Темп работы по президентской программе «Социальная газификация» ускоряется.

Трехстороннее соглашение об электронном документообороте было заключено в начале мая между Министерством энергетики Московской области, «Мособлгазом» и Центральным управлением Ростехнадзора. Работа в едином программном обеспечении уже принесла первые результаты — приемочная комиссия теперь проверяет документацию объекта онлайн, а сроки сдачи газопроводов в эксплуатацию значительно сократились.

«Эффективное сотрудничество с Центральным управлением Ростехнадзора позволяет нам проводить проверки и сдачу газопроводов в кратчайшие сроки. „Мособлгаз“, в свою очередь, строго соблюдает технологию укладки трасс и подключения к сетям, чтобы смонтированные газопроводы принимались в эксплуатацию без нареканий», — говорит генеральный директор АО «Мособлгаз» Игорь Баранов.

Во многом благодаря соглашению об электронном документообороте в Подмосковье наращиваются темпы сдачи населенных пунктов по президентской программе «Социальная газификация». В первом квартале 2022 года «Мособлгаз» полностью догазифицировал 295 сел и деревень региона, за три месяца второго квартала таких населенных пунктов стало уже 322. В июле, августе и сентябре газ получат 437 населенных пунктов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что стоимость подключения к газу в регионе снизилась в десять раз.