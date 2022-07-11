Воробьев сообщил о высокой оценке газификации Подмосковья на федеральном уровне

Голубое топливо по проекту «Социальная газификация» бесплатно подведут к границам 115 тысяч домовладений Подмосковья. Большую часть плана выполнили, и цель — достичь поставленных показателей к концу 2022 года. Об этом президенту Владимиру Путину доложил губернатор Андрей Воробьев.

Газ бесплатно подводят к границам участка, а затем жители за небольшую стоимость могут провести топливо в дом.

«Раньше газификация стоила для человека 1,5-2 миллиона в Московской области. По вашему проекту у нас в планах до конца этого года газифицировать 115 тысяч домовладений», — сообщил губернатор Подмосковья.

Сейчас, по его словам, вся услуга стоит максимум 150 тысяч рублей.

«Приятно, что нас высоко оценивают на федеральном уровне. С „Газпромом“ работаем плотно, потому что дополнительные мощности. Тоже считаю, что мы с этой задачей справляемся», — заключил Воробьев.

Всего по президентской программе газ бесплатно проведут в дома 300 тысяч жителей Московской области.