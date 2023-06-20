Подмосковье 20 июня 2023, 08:46 Строительство домов по программе реновации начнется в Балашихе в 2023 году

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Проектирование домов для переселения людей по программе реновации началось в Балашихе. К строительству приступят уже в этом году.

В губернаторскую программу реновации уже вошли 18 аварийных домов в Балашихе. Теперь почти 700 человек получат новое жилье к 2028 году.

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«Хочу обратить внимание на то, что при проектировании стартовой площадки мы максимально учли пожелания жителей близлежащих микрорайонов и потребности по обеспечению застройки необходимой социальной инфраструктурой. Так, в микрорайоне Авиаторов по просьбе жителей застройщик благоустроит территорию так называемой Березовой рощи», — рассказал глава городского округа Балашиха, секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Сергей Юров.

Напомним, ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в этом году еще 13 тысяч жителей региона досрочно расселят из аварийного жилья. Кроме того, будет запущено 13 новых проектов реновации.

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