Подмосковье 25 мая 2023, 10:52 Строительство дома для переселенцев из аварийного жилья началось на Театральной улице в Краснозаводске Минстрой МО

Читать 360tv в

Многоквартирный дом для переселенцев начали возводить в Краснозаводске по нацпроекту «Жилье и городская среда». Об этом сообщили в Министерстве строительного комплекса Подмосковья.

Подрядчик приступил к устройству котлована здания. Когда дом достроят, в новые квартиры переедут 267 семей. Это более 620 человек, которые сейчас живут в аварийных зданиях на улице 1 Мая, в Больничном переулке, на улицах Трудовые Резервы и Горького.

Реклама

Новый дом позволит расселить 9,3 тысячи квадратных метров аварийного жилого фонда в городском округе. Завершить строительство планируется в декабре 2023 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о новом этапе расселения аварийного жилья. Округа приступят к расселению домов, признанных аварийными до 1 января 2022 года.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».