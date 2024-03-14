Подмосковье 14 марта 2024, 18:21 Строительство 2 домов для переселенцев из аварийного жилья в Пущине вышло на финишную прямую Министерство строительного комплекса Подмосковья

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Рабочие завершают строительство двух многоквартирных жилых домов в округе Серпухов. Квартиры здесь получат переселенцы из аварийного жилья в городе Пущино, об этом сообщила пресс-служба Минстроя Подмосковья.

Новостройки возвели в микрорайоне Д. Это два многоквартирных дома из четырех и семи этажей. Ключи от квартир с ремонтом получат 193 семьи — это 483 человека. Сейчас они живут в аварийных домах в городе Пущино, расположенных в микрорайоне В.

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Общая расселяемая площадь составит более 8,5 тысячи «квадратов». Ключи жители получат до конца третьего квартала.

Первый камень в основание новой крупной поликлиники на тысячу посещений в смену заложили в Королеве. Старт строительству дал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев вместе с врачами и почетными жителями городского округа.

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