Подмосковье 15 апреля 2024, 15:09 Строительный рынок в Химках отремонтируют к сентябрю Пресс-служба администрации г.о. Химки

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Реконструкцию строительного рынка на Ленинградском шоссе в Химках проведут по программе обновления торговых точек вдоль вылетных магистралей. Вместо деревянных панелей там установят алюминиевые кассеты, заменят окна и приведут в порядок фасад.

Облик торгово-складского комплекса полностью изменится. Согласно дизайн-проекту обновленное здание будет в приглушенных оттенках серого цвета. Специалисты также благоустроят прилегающую к рынку территорию.

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«Все работы по приведению торгового объекта в порядок планируем завершить к сентябрю этого года. Как раз будет 85 лет городу Химки. И это будет наш подарок округу», — рассказал генеральный директор подрядной компании Павел Ивченков.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что защита прав добросовестных предпринимателей является одной ключевых задач в регионе.

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