Жителям Подмосковья объяснили, как утилизировать строительный мусор

Контроль за строительными отходами усилился в Подмосковье с 1 июня. Теперь отходы не окажутся в лесах и вдоль обочин — их вывозом могут заниматься только ответственные компании, сообщило Министерство экологии и природопользования региона.

Если у вас закончился ремонт и же строительство, то для вывоза мусора достаточно заказать услуги перевозчика из списка, который размещен на официальном сайте министерства. В перечне представлены разделенные по округам организации, которые могут вывозить стройотходы, а также их контакты.

Для владельцев компаний, которые хотят заниматься перевозкой строительных отходов, необходим электронный талон. Подробную инструкцию по его получению можно прочитать в методическом пособии по взаимодействию с системой для отходоперевозчиков. Работа в системе начинается с регистрации.

В Московской области продолжают строить предприятия по переработке отходов в рамках реализации президентского проекта «Экология». На стройку первого такого завода компании «РТ-Инвест» привезли генератор паровой турбины для производства электричества из мусора.