Генератор паровой турбины для производства энергии из отходов доставили для подмосковного завода

В Московской области продолжают строить предприятия по переработке отходов в рамках реализации президентского проекта «Экология». На стройку первого такого завода компании «РТ-Инвест» привезли генератор паровой турбины для производства электричества из мусора. Об этом рассказали в пресс-службе организации.

Строители уже установили самый тяжелый элемент турбогенератора. Статор, который весит 106 тонн, смонтировали на отметке девять метров в течение рабочей смены. Благодаря быстрой установке вскоре рабочие начнут закрывать тепловой контур главного корпуса. Там будут происходить основные технологические процессы термической утилизации.

На новых предприятиях будут перерабатывать в электричество только тот мусор, который нельзя подвергнуть вторичной переработке. Заводы позволят достичь нулевого захоронения отходов.

«Первая и самая главная цель — это навсегда забыть о полигонных захоронениях. Вот ради этой цели нужно делать все, в том числе строить элементы комплексной системы по обращению с отходами. Это раздельный сбор, переработка вторичных материальных ресурсов, а те отходы, которые нельзя переработать, должны поступать на заводы для выработки электрической тепловой энергии», — отметил Андрей Шипелов, генеральный директор «РТ-Инвест».

Элементы генератора для первого подмосковного завода энергоутилизации мусора изготовили на новосибирском предприятии «Элсиб». Для их монтажа на стройке задействовали автомобильный кран грузоподъемностью 400–500 тонн.

Все работы на заводе проводят под постоянным контролем специалистов технологического партнера проекта — швейцарско-японского холдинга Hitachi Zosen Inova.

Турбогенератор называют сердцем всего завода.

«Это сердце завода. И это место, в котором вырабатывается его продукция», — пояснил Михаил Лифшиц, председатель совета директоров АО «Ротек».

Строители завода в Воскресенске уже полностью смонтировали конструкции каркаса трех котлов и внутреннее оборудование — пароперегреватели, экономайзеры, барабаны. Также рабочие завершили сварку теплообменных панелей. Котлы полностью готовы к монтажу трубопроводов.

Дальше по плану — монтаж паровой турбины и сопряжение ее с генератором. Специально для проекта «РТ-Инвест» Уральский турбинный завод разработал новое оборудование. Такого раньше не производили у нас в стране. По традиции турбинам дают женские имена. Первую подмосковную назвали «Флавия». Ее создавали более тысячи человек. В команду входили конструкторы, инженеры и технологи. Проект удалось завершить за восемь месяцев. Турбину оснастили системой прогностики, анализирующей более 500 параметров. Мощность турбоустановки составит 70 МВт.

Заводы «РТ-Инвест» начнут работать уже в 2023 году. Четыре из них строят в Московской области, один — в Татарстане. Общая мощность предприятий составляет 3,35 миллиона тонн отходов в год. Это позволит снизить уровень захоронения мусора в Подмосковье на 30%, а в Республике Татарстан — достичь цели нулевого захоронения.