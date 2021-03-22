Строительный мусор в Подмосковье оцифруют

В Подмосковье будут оцифровывать весь строительный мусор. В результате он будет следовать по заданному маршруту под строгим контролем. Об этом в понедельник сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Строительный мусор весь будет оцифрован, и он будет следовать из точки А в точку B по электронному талону под строгим контролем», — рассказал глава региона.

По его словам, местные власти активно занимаются решением проблемы касательно строительного мусора. Губернатор поручил создать для этой области высокие экологичные стандарты.

«Отдельно мы вынесли и вопрос, который должен заметно изменить санитарную ситуацию. Я эту тему уже не раз проговаривал. Это тема строительного мусора, которой мы сейчас занимаемся, и она должна быть взята под контроль. Должны быть четко определенные площадки. Нужно сделать все те же самые высокие экологические стандарты, как в свое время мы реализовывали по твердым коммунальным отходам», — отметил Воробьев.

Также в понедельник губернатор сообщил, что в регионе началась подготовка к циклу весенних субботников.