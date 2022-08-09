Строительный комбинат в Сергиевом Посаде приведет в порядок земельный участок

В Подмосковье осмотрели участок сельскохозяйственного назначения, который находится в Сергиево-Посадском городском округе. Выяснилось, что некоторая его часть занята смежным землепользованием и задействуется под складирование породы, нужной для производства на местном комбинате. Инспекторы решили, что это безусловное нарушение — и провели профилактические работы.

«При проведении осмотра рядом расположенного земельного участка сельскохозяйственного назначения, находящегося в собственности Московской области, площадью более 46 гектаров установлено, что на его части площадью 5300 квадратных метров складируются породы, необходимые в производственном цикле комбината в объеме более 15 000 кубических метров», — прокомментировала министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова.

В ближайшее время на комбинате обещали освободить землю сельскохозяйственного назначения и приведет ее в первоначальное состояние, которое будет пригодным для использования по целевому назначению.

Ранее стало известно, что льготная программа «Подмосковные 10 гектаров» оказалась очень востребованной. Ее расширят, чтобы удовлетворить запрос фермеров, отметил губернатор Московской области Андрей Воробьев.