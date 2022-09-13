Подмосковье нарастило строительство и промышленность в условиях санкций | 360°

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Подмосковье нарастило строительство и промышленность в условиях санкций

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Министр экономики и финансов Московской области Наталия Масленкина озвучила основные показатели развития региона по итогам семи месяцев 2022 года. По ее словам, экономическое положение Подмосковья остается устойчивым, несмотря на санкции.

«Результаты за семь месяцев этого года показали, что экономика Подмосковья достойно держит удар перед воздействием внешних обстоятельств и ключевые направления не просели. Регион сохраняет высокие позиции по вводу жилья, строительству, промышленному производству, инвестициям», — сказала Масленкина.

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Промышленность в январе–июле 2022 года показала рост на 1,2%, обрабатывающие производства — на 1,5%. Положительная динамика отмечена в производстве напитков, лекарственных препаратов, электроники, минеральных изделий, в полиграфии. Замедление темпов роста присутствует в химической и пищевой промышленности, снижение — в производстве машин и оборудования, изделий из дерева и электрики, в металлургии.

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Серьезный рост демонстрирует строительная отрасль. За семь месяцев в регионе построено на 33,2% больше жилья, инфраструктуры, заводов и производственных площадей, чем за такой же период в прошлом году. Введено в эксплуатацию 9,3 миллиона квадратных метров жилья, что более, чем на 200% больше прошлогодних данных.

Что касается розничной торговли, обороты за январь–июль 2022 года снизились на 11,8% — до 1,9 триллиона рублей. Такая динамика вызвана запретами на ввоз в Россию ряда товаров, изменениями в логистических цепочках и процессами налаживания новых поставок.

Безработица в Подмосковье сохраняется на низком уровне — 3,2%. Среднесписочная численность работников в сфере обеспечения водой и утилизации отходов выросла на 19,3%,  IT  и связи — на 14,4%, в недвижимости — на 7,6%.

«В Московской области работает комплекс региональных и федеральных мер поддержки. Они запущены для того, чтобы помочь бизнесу переориентироваться, сохранить качество жизни и уровень доходов жителей. Очевидны и возможные риски нужно держать в поле внимания. Мы постоянно следим за ситуацией, чтобы своевременно реагировать и перестраиваться под меняющиеся условия», — заключила Наталия Масленкина.

По словам губернатора Подмосковья Андрея Воробьева, с января регион привлек в экономику 500 миллиардов рублей. Цель — триллион рублей за год.

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