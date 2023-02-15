Подмосковье 15 февраля 2023, 15:37 Строительная готовность станции скорой помощи в Ногинске достигла 93%

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Станция скорой помощи появится на 2-й Глуховской улице в Ногинске в этом году. Готовность объекта составила 93%, сообщили в Минстройкомплекса Подмосковья.

Сейчас в здании завершают отделку помещений, монтируют вентиляцию и системы кондиционирования, ведут слаботочные работы и пусконаладку лифтов. Станция будет рассчитана на 15 бригад.

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Внутри обустроят кабинеты для врачей и фельдшеров, а также диспетчерскую, места отдыха и психологической разгрузки, учебно-методический класс, гараж и ремонтный цех. На территории построят стоянку для автомобилей.

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