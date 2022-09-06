«Эта профессия всегда важна». Еще 100 участковых педиатров пришли работать в Подмосковье | 360°

Важное 06 сентября 2022, 13:58 (обновлено: 06 сентября 2022, 16:22) Поделиться Telegram

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Viber «Эта профессия всегда важна». Еще 100 участковых педиатров пришли работать в Подмосковье Стригункова: Подмосковье привлекло 100 новых участковых педиатров с начала года

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Подмосковье привлекло еще 100 педиатров с начала года. В регионе они очень востребованы, ведь новорожденных каждый год становится на 80 тысяч больше. Об этом во время III Съезда детских врачей в Красногорске сообщила заместитель председателя областного правительства Светлана Стригункова.

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Съезд педиатров продлится три дня. Участниками станут детские врачи из России и других стран, среди которых Италия, Германия, США, Турция, Нидерланды, Словения, Иран, Грузия.

«Впервые мы провели такой форум во время пандемии, почувствовав, что у медицинского сообщества есть серьезный запрос на обмен практиками и передовым опытом. Идея всем понравилась. Мы видим, что растет число участников», — отметил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

«У нас, конечно, много врачей и много детей в Московской области. Около 80 тысяч детей рождаются ежегодно, поэтому профессия педиатра всегда очень важна. Важна при любом количестве детей», — рассказала Светлана Стригункова.

От имени губернатора Подмосковья Андрея Воробьева лучшим педиатрам вручили награды за самоотверженный труд и эффективную работу.

«Мы с вами живем в эпоху перемен, когда меняются технологии, научные знания. При этом меняются факторы, влияющие на здоровье наших детей. Меняются запросы родителей, а педиатры сталкиваются с этим особенно часто. Растет нагрузка на врачей, и главное для нас — успевать за этими изменениями», — добавила Стригункова.

За три дня программы опытом в медицине обменяются свыше пяти тысяч человек.

Расширение команды

По словам Стригунковой, несмотря на строительство новых поликлиник, самое важное значение по-прежнему у специалистов. Без них новые стены не дадут результата.

Мы в этом году только участковых педиатров 100 человек привлекли за счет новой меры поддержки, которую ввел Андрей Юрьевич Воробьев, — это компенсация аренды жилья Светлана Стригункова.

В этом году, по ее словам, создали Союз молодых врачей, чтобы внедрять новые идеи.

«Но, безусловно, мы должны уметь сохранять те опыт и знания, которые у нас накоплены за многие годы, поэтому параллельно возобновляем и институт наставничества», — добавила Стригункова.

Ранее стало известно, что в Одинцовепоявился медицинский вузпри МГИМО. Его открыли по инициативе губернатора Московской области Андрея Воробьева.

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