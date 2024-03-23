Подмосковье 23 марта 2024, 20:17 «Страшно чуть-чуть». Жительница Пушкино — о первом опыте сдачи крови Жительница Пушкино Анна Веселкова впервые стала донором крови РИА «Новости»

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В городском округе Пушкинский местная жительница Анна Веселкова впервые решила сдать кровь. Она призналась, что немного боялась этого.

«Часто слышу, что отрицательная [группа] редкая. Пришла. Страшно чуть-чуть», — отметила женщина.

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Она добавила, что мысли о пережитом людьми вчерашнем теракте в Crocus City заставляют не думать о страхе.

Веселкова добавила, что узнала о времени сдачи крови из поста главы округа Максима Красноцветова.

Ранее представители департамента здравоохранения Москвы сообщили, что больше двух тысяч жителей столицы готовы сдать кровь для пострадавших при теракте в Crocus City Hall. По словам главврача Центра крови имени Гаврилова Ольги Майоровой, потребность в крови и ее компонентах полностью обеспечена в мегаполисе.