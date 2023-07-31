Подмосковье 31 июля 2023, 13:22 Стоматологический центр откроется в поликлинике № 1 в Одинцове к середине августа Телеканал «360»

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Стоматологический центр откроется в поликлинике № 1 в Одинцове. Он начнет работу с 15 августа.

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Особое внимание в центре уделят стоматологическому лечению детей под наркозом. Процедура станет плановой. Операционная рассчитана на пять процедур в день. Центр будет отвечать новому стандарту для стоматологических поликлиник Подмосковья.

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Новый стандарт также предусматривает повышение качества предоставляемой стоматологической помощи. Врачи будут использовать в работе шаблоны и стандартизованную модель осмотра. Такой подход сэкономит время специалиста на оформление необходимых документов. При этом больше времени будет уделяться пациентам.

«Мы видим, что пришло время для трансформации этой большой и очень важной службы. Очень надеюсь, что в самое ближайшее время мы сможем все наши 75 стоматологий привести в состояние, которое можем сегодня видеть в новых поликлиниках Домодедова и Мытищ», — подчеркнул губернатор Московской области Андрей Воробьев.

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