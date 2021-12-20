Волна аномального холода накроет европейскую часть России

Европейскую часть России в ближайшие дни ожидает аномально холодная погода, предупредил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Специалист уточнил, что отклонения от нормы составят 7-12 градусов. Эта волна холода станет большим испытанием, подчеркнул он.

По словам Вильфанда, из-за холодной погоды появляется угроза для нормального самочувствия людей, а также появляется нагрузка на коммунальные службы, сообщил ТАСС.

В Москве в понедельник днем ожидается -7...-5 градусов, 21 декабря — уже -18…-16, 22 декабря мороз станет еще сильнее - -20...-18. С четверга ситуация начнет меняться: 23 декабря прогнозируется -18…-13, в пятницу — от -15…-10, а в субботу — -9...-5 градусов.

«В метеорологии есть термин „волна тепла“. <…> Здесь, хотя такого термина официально нет, по аналогии можно говорить о „волне холода“. Это опасно», — сказал синоптик.

Вильфанд уточнил, что в Северо-Западном федеральном округе на этой неделе температура будет ниже нормы на 10 градусов, в Центральном федеральном округе — на 7-12 градусов ниже нормы. В Москве и Подмосковье вдобавок к холоду ожидается ветер до 5-10 метров в секунду, небольшой снег и облачность, поэтому температура по ощущениям будет ниже еще на 7-8 градусов.