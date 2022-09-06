Школа олимпийского резерва в Коломне получила 100 новых пар коньков | 360°

Подмосковье 06 сентября 2022, 16:00 (обновлено: 06 сентября 2022, 17:25) Поделиться Telegram

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Viber Школа олимпийского резерва в Коломне получила 100 новых пар коньков

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Воспитанникам спортивной школы олимпийского резерва по конькобежному спорту «Комета» получили подарок к новому сезону тренировок. Депутат Госдумы Никита Чаплин и глава городского округа Коломна Александр Гречищев передали юным спортсменам сто пар новых коньков.

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Школа олимпийского резерва работает в Коломне уже 60 лет. За это время здесь воспитали более 200 мастеров спорта СССР и России, 30 мастеров спорта международного класса и семь заслуженных мастеров спорта. «Комета» тренирует детей бесплатно, готовя для страны будущих чемпионов по конькобежному спорту, шорт-треку и фигурному катанию.

На днях Коломна отметила юбилей, и в честь этого события спортшкола получила новый инвентарь — ботинки и лезвия для занятий шорт-треком.

«В „Комете“ готовят настоящих чемпионов! Двукратный призер Олимпийских игр Екатерина Лобышева, призер Олимпийских игр и самый молодой конькобежец сборной России Даниил Алдошкин — яркое тому подтверждение. Важно, что у подрастающего поколения перед глазами такие замечательные примеры, которые мотивируют добиваться побед», — отметил депутат Государственной думы Никита Чаплин.

Более 800 юношей занимаются в коломенской «Комете» в этом учебном году. Среди них уже есть победители и призеры различных соревнований, первенств и олимпиад.

Губернатор Андрей Воробьев 1 сентября обратился ко всем учащимся. Он пожелал ребятам добиваться успехов и становиться лучшими во всем.

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