Подмосковье 24 января 2024, 08:37 Стипендии главы вручили школьникам в Серебряных Прудах Телеканал «360»

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Еще 60 школьников получили стипендии главы в Серебряных Прудах. Ребят отметили за успехи в учебе, спорте и творчестве.

Среди награжденных — отличники, победители региональных, всероссийских, международных олимпиад и конкурсов. Стипендиатами главы стали молодые художники, музыканты, единоборцы, будущие дизайнеры. Их отметили в трех номинациях: «Образование», «Культура» и «Спорт».

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«Ежегодно мы отмечаем 60 наших детишек, которые добились больших успехов в спорте, в культуре и, конечно же, в образовании. По итогам совместного решения, которое принимают педагоги, воспитатели, тренерский состав, 60 ребят получают премию главы», — сказал глава городского округа Серебряные Пруды Олег Павлихин.

Стипендии главы в городском округе Серебряные Пруды вручают уже более 30 лет. За эти годы выплаты за успехи получили свыше 1,5 тысячи школьников.

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