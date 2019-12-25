Стихи и разговоры по душам. Никита Высоцкий встретился с подмосковными пенсионерами

Для участников программы «Активное долголетие» продолжают устраивать концерты и интересные встречи. В этот раз с пенсионерами из городского округа Жуковский встретился актер и кинорежиссер Никита Высоцкий.

В Жуковском участники клуба «Активное долголетие» встретились с кинорежиссером Никитой Высоцким. Он прочитал пенсионерам неизвестные стихи своего отца Владимира Высоцкого и обсудил с ними современный кинематограф.

«Никита Высоцкий — человек с огромным бэкграундом, потому что он успешно работает в нескольких профессиях: и режиссером, и актером, и директором музея. <…>Мы делали ряд совместных проектов, и мы знаем, как он общается с публикой. Когда он говорит какие-то вещи, ему веришь. Каждый раз для себя открываю какие-то новые моменты, связанные с Высоцким», — сообщила советник губернатора Московской области по культуре Нармин Ширалиева.

Источник фото: телеканал «360»

По словам Нармин Ширалиевой, такие встречи — это новый формат общения, который очень важен для участников проекта «Активное долголетие».

«Участники клуба „Активное долголетие“ — люди любознательные и ведущие активный образ жизни. Это когда ты каждый день постигаешь что-то новое, когда не идешь по одному и тому же маршруту. Я думаю, что самое ценное — это новая информация», — сказала советник губернатора.

Важность таких встреч отметил и Никита Высоцкий. Он назвал «Активное долголетие» программой, помогающей пожилым людям духовно развиваться.

«Сила этой программы, этой идеи, в том, что возраст не должен ограничивать человека. Людям есть, что любить и чем интересоваться. У них есть желание общаться, и эта программа призвана этому способствовать», — подчеркнул кинорежиссер, актер, сценарист Никита Высоцкий.

Источник фото: телеканал «360»

Творческие встречи с участниками программы проводят не просто медийные люди. В диалог вступают только те, кому есть, что сказать мудрыми и опытными людьми, которые хорошо разбираются в искусстве.

«Это неправильно, что пожилые люди должны только сидеть со своими внуками или около телевизора вязать чулки. Это люди, которые любят танцевать, петь, смотреть спектакли, общаться. Поэтому, мне кажется, самое главное в этой программе — это не делать чего-то обычного», — заключил Высоцкий.

Сами участники программы такие встречи любят и ценят. Для них это возможность не только поговорить с интересным человеком, но и вспомнить что-то дорогое и важное.

«Мы в молодости всегда ходили на такие встречи, тем более Владимира Высоцкого хорошо знаем. Песни его, кино. Очень приятно было послушать его сына, приятно было вспомнить. Рады и счастливы, что есть такие мероприятия», — поделилась впечатлениями участница проекта «Активное долголетие» Алла Кузина.