Актриса Ольга Кабо прочла стихи участникам программы «Активное долголетие»

В фойе химкинского театра «Наш дом» собрались пенсионеры со всего Подмосковья. Участники «Активного долголетия» приехали пообщаться с актрисой Ольгой Кабо. Перед встречей со звездой они показали, что и сами являются творческими людьми.

Источник фото: телеканал «360»

Ольга Кабо читала стихи и отвечала на вопросы зрителей. Звучали строки Ахматовой, Пушкина и Ахмадуллиной.

Ее слушали, затаив дыхание, а после — завалили вопросами о личной жизни, творчестве и отношении к современному театру.

В последнем мнения заслуженной артистки и участников «Активного долголетия» сходятся. Всем больше по душе классика.

Источник фото: телеканал «360»

«Долголетие в чем? В том, чтобы была жажда жизни, жажда знаний. Когда ты с удовольствием просыпаешься, воспитываешь детей, читаешь книги. Вот в этом, мне кажется, залог и здоровья, и прекрасного настроения», — отметила Ольга Кабо, актриса театра и кино, заслуженная артистка РФ.

Шанс окунуться в театральную атмосферу и лучше узнать любимых артистов пенсионерам представится еще не один раз. В рамках «Активного долголетия» проведут еще много подобных встреч по всей Московской области.

Источник фото: телеканал «360»

«Очень надеюсь, что приедет Никита Высоцкий с таким вечером, с беседой про отца, и песни Высоцкого прозвучат. Очень важно, чтобы каждая из встреч в клубе „Активное долголетие“ была интересной, чтобы она была нетривиальной», — уточнила Нармин Ширалиева, советник губернатора Московской области по культуре.

Ольгу Кабо долго не хотели отпускать. Артистка, хоть и спешила на репетицию, напоследок нашла время на фото и автографы. А благодарную публику ждали свои дела. Участники «Активного долголетия» отправились на урок рисования и занятие по йоге.