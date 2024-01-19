Подмосковье 19 января 2024, 23:34 Стелу «Населенный пункт воинской доблести» установят в селе Середа в Шаховской до конца года Татьяна Рунова

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Первое в этом году заседание выездной администрации прошло в селе Середа в городском округе Шаховская. В ходе встречи жители задавали вопросы о комплексном развитии территорий, дорожном строительстве, а также обсудили другие не менее важные темы.

Прием вел лично глава городского округа Шаховская Замир Гаджиев, представители администрации округа и профильных служб. Жители задали интересующие вопросы по разным тематикам и имели возможность адресовать их специалистам, которые отвечают за ту или иную область.

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Вопросы граждан касались разных сфер: дорожное строительство, установка детских площадок, отлов бродячих собак, программа газификации, а также вопросы, связанные автобусным сообщением.

«В селе Середа на этот год запланировано комплексное благоустройство, входе которого мы установим стелу „Населенный пункт воинской доблести“ около администрации», — рассказал Замир Гаджиев.

Татьяна Рунова

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