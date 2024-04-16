Подмосковье 16 апреля 2024, 14:15 Стажировка молодых специалистов прошла в детской поликлинике в Видном Пресс-служба администрации Ленинского городского округа

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В детской поликлинике Видновской клинической больницы состоялась обучающая программа для педиатров из Подольска. Специалисты из Ленинского городского округа поделились своими знаниями и методиками работы с коллегами.

В ходе стажировки врачи из Подмосковья познакомились с работой Центра здоровья детей, узнали о процедурах проведения профилактических осмотров маленьких пациентов. Особый интерес вызвала у них реализация проекта «Школьная медицина», а также обмен опытом в области ухода за детьми в первый год жизни.

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В рамках обмена опытом, подольским врачам представили эффективные методы работы видновских специалистов в службе вызовов на дом, кабинетах медицинской реабилитации и проверки зрения без участия врача.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что в 2024 году регион сделает упор на развитие здравоохранения. Так, в планах открыть десять поликлиник и 12 ФАПов.

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