Подмосковье 02 июня 2023, 21:56 Стационарная трасса по спортивному ориентированию появилась в парке «Дубки» в Химках

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В Химках открыли первую стационарную трассу по спортивному ориентированию. Теперь посетители парка «Дубки» смогут пройти лабиринт. Его разработала Московская областная Федерация спортивного ориентирования.

Трасса подходит для участников любого возраста и уровня подготовки. Для ее прохождения нужен смартфон. Дистанция меньше стандартных, ее длина варьируется от 900 метров до двух километров.

Старт обозначили треугольником. Участнику необходимо пройти через все кружочки — контрольные пункты. Указания можно увидеть на карте в телефоне.

«Более ста человек присоединились к прохождению испытаний в первые сутки после запуска проекта. Этот вид спорта и новая инновационная трасса превращают прогулку в удивительное приключение. Поэтому мы очень ждем открытия остальных стационарных трасс в парках им. Величко, „Подрезково“ и „Экоберег“», — сообщил президент подмосковной федерации Дмитрий Грачев.

Подобные трассы появились в парках Химок в этом году. Все дистанции доступны для посещения в любое время.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о важности развития в регионе спортивной инфраструктуры.

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