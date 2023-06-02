02 июня 2023, 21:56
Стационарная трасса по спортивному ориентированию появилась в парке «Дубки» в Химках
В Химках открыли первую стационарную трассу по спортивному ориентированию. Теперь посетители парка «Дубки» смогут пройти лабиринт. Его разработала Московская областная Федерация спортивного ориентирования.
Трасса подходит для участников любого возраста и уровня подготовки. Для ее прохождения нужен смартфон. Дистанция меньше стандартных, ее длина варьируется от 900 метров до двух километров.
Старт обозначили треугольником. Участнику необходимо пройти через все кружочки — контрольные пункты. Указания можно увидеть на карте в телефоне.
«Более ста человек присоединились к прохождению испытаний в первые сутки после запуска проекта. Этот вид спорта и новая инновационная трасса превращают прогулку в удивительное приключение. Поэтому мы очень ждем открытия остальных стационарных трасс в парках им. Величко, „Подрезково“ и „Экоберег“», — сообщил президент подмосковной федерации Дмитрий Грачев.
Подобные трассы появились в парках Химок в этом году. Все дистанции доступны для посещения в любое время.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о важности развития в регионе спортивной инфраструктуры.
Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».
Спортсмены
Химки
Реклама
Реклама