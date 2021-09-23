Стационар неотложной наркологической помощи отремонтировали в Яхроме

Круглосуточный стационар наркологической помощи в Дмитровском округе отремонтировали. Он расположен при психиатрической больнице № 9 в Яхроме.

Как рассказала министр здравоохранения Московской области Светлана Стригункова, в стационаре обновили всю сантехнику и внутреннюю отделку, улучшили состояние палат.

Вместе с тем здесь уже заменили инженерные коммуникации.

Мы проводим большую программу по ремонту. В нее включили и организации, оказывающие специализированную медицинскую помощь Светлана Стригункова.

Она добавила, что это позволит получать качественную помощь в комфортных условиях.

После ремонта психиатрическая больница № 9 приступила к работе в прежнем режиме. Она находится по адресу: Яхрома, Воказальная улица, дом № 42А.