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    23 сентября 2021, 15:35

    Стационар неотложной наркологической помощи отремонтировали в Яхроме

    Анастасия Аброськина, Юлия Уткина

    Круглосуточный стационар наркологической помощи в Дмитровском округе отремонтировали. Он расположен при психиатрической больнице № 9 в Яхроме.

    Стационар неотложной наркологической помощи отремонтировали в Яхроме | Изображение 1

    Как рассказала министр здравоохранения Московской области Светлана Стригункова, в стационаре обновили всю сантехнику и внутреннюю отделку, улучшили состояние палат.

    Вместе с тем здесь уже заменили инженерные коммуникации.

    Стационар неотложной наркологической помощи отремонтировали в Яхроме | Изображение 2

    Мы проводим большую программу по ремонту. В нее включили и организации, оказывающие специализированную медицинскую помощь

    Светлана Стригункова.

    Она добавила, что это позволит получать качественную помощь в комфортных условиях.

    Стационар неотложной наркологической помощи отремонтировали в Яхроме | Изображение 3

    После ремонта психиатрическая больница № 9 приступила к работе в прежнем режиме. Она находится по адресу: Яхрома, Воказальная улица, дом № 42А.