Стационар психиатрической больницы отремонтировали в Клину

В Клину закончили ремонтные работы в стационаре психиатрической больницы № 13. Двухэтажное здание готово к приему пациентов. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства здравоохранения Московской области.

В рамках ремонта стационара провели внутренние отделочные работы, заменили полы, обновили инженерные коммуникации, установили новые окна, двери, отремонтировали фасад и входную группу.

«Ремонтные работы позволили создать комфортные условия и для сотрудников лечебного учреждения, и для пациентов. Важно, что на время проведения работ учреждение не приостанавливало оказание медицинской помощи — пациенты были размещены в соседних корпусах», — уточнила министр здравоохранения Подмосковья Светлана Стригункова.

Она добавила, что стационар уже начал работать в прежнем режиме.