Подмосковье 02 февраля 2023, 15:41 Стационар больницы в Воскресенске отремонтируют к 2024 году

Читать 360tv в

Капитальный ремонт стационарного корпуса идет в областной больнице Воскресенска. Обновят сразу три отделения — детское соматическое, офтальмологическое и отоларингологическое. Как ранее сообщали в МинЖКХ Подмосковья, ремонт будет завершен в 2024 году.

Временно исполняющий полномочия главы городского округа Воскресенск Алексей Малкин выехал на объект с проверкой.

Он пообщался с подрядчиками и проверил ход строительных работ.

Важно все сделать вовремя и качественно. <…> На данный момент выполнены работы по утеплению и обновлению фасада и кровли. Внутри практически завершены демонтажные работы, началось возведение новых перегородок и прокладка электрики. По итогу получится более эргономичное пространство, полное света, с удобной навигацией и свободой для передвижения маломобильных групп населения. Алексей Малкин

По его словам, социальные объекты должны быть комфортны для посетителей, особенно когда речь идет об учреждениях здравоохранения.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».