Подмосковье 22 февраля 2024, 11:18 Старт 12 проектам реновации дали в Подмосковье Пресс-служба Министерства жилищной политики Московской области

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Еще 12 проектов реновации запустили в Подмосковье. Их реализуют в Балашихе, Раменском, Пушкинском, Мытищах, Королеве, Подольске, Химках и Наро-Фоминске. Новое жилье получат более семи тысяч человек.

Как рассказали в Минжилполитики Подмосковья, до конца года в регионе запустят еще 27 проектов реновации, по которым расселят 16 тысяч человек. В порядок приведут 540 гектаров неэффективно используемых территорий и заброшенных промзон. На их месте появятся кварталы с развитой инфраструктурой.

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Реновация направлена на сокращение количества ветхих и аварийных домов и создание комфортных условий для жителей.

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