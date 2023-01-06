Подмосковье 06 января 2023, 20:25 Старейший священник Подмосковья поздравил верующих с Рождеством

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Почетный настоятель Введенской церкви в селе Очево под Дмитровом отец Паисий поздравил всех верующих христиан с Рождеством. Он пожелал им «мира и многая лета».

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96-летний отец Паисий уже более тридцати лет служит в Введенской церкви в селе Очево. За советом к нему приезжают и академики, и генералы, и простые жители, это люди из Москвы, Дубны, Талдома, Дмитрова и других городов. Отец Паисий никогда не обвиняет и не обличает прихожан. «Только добротой можно помочь человеку!» - говорит он.

За спиной у старца — ремесленное училище и семинария. Сейчас отец Паисий носит один из высших в православной церкви монашеских чинов — он архимандрит.

Ранее сообщалось, что жители села Куплиям в Егорьевске впервые встретят Рождество в храме после его восстановления.

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