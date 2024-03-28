Подмосковье 28 марта 2024, 14:49 Старейший футбольный клуб России проведет мастер-класс в Орехово-Зуеве 3 апреля Пресс-служба администрации города или района

Читать 360tv в

Футбольный клуб «Знамя Труда» проведет открытую тренировку в Орехово-Зуеве 3 апреля. После мастер-класса спортсмены пообщаются с болельщиками и проведут автограф-сессию.

Как рассказали в администрации округа, футбольный клуб играет на родине в Орехово-Зуеве и регулярно делятся опытом с любителями спорта. Принять участие в мастер-классе могут все желающие. Занятие пройдет на стадионе «Знамя Труда».

Реклама

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».