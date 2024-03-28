28 марта 2024, 14:49
Старейший футбольный клуб России проведет мастер-класс в Орехово-Зуеве 3 апреля
Футбольный клуб «Знамя Труда» проведет открытую тренировку в Орехово-Зуеве 3 апреля. После мастер-класса спортсмены пообщаются с болельщиками и проведут автограф-сессию.
Как рассказали в администрации округа, футбольный клуб играет на родине в Орехово-Зуеве и регулярно делятся опытом с любителями спорта. Принять участие в мастер-классе могут все желающие. Занятие пройдет на стадионе «Знамя Труда».
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Спортсмены
Орехово-Зуево
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