Подмосковье 04 августа 2023, 20:26 «Стараемся поддерживать производителей». Воробьев — о развитии фермерских предприятий в Подмосковье Губернатор Воробьев указал на растущий спрос на фермерские продукты Telegram

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Ферма «Лисий хутор» в Коломне вошла в число 11 победителей конкурса «Агростартап», отметил губернатор Московской области Андрей Воробьев в своем Telegram-канале. Сегодня предприятие представляет продукцию собственного производства на гастрономическом фестивале в Истре.

«Ежегодный гастрофестиваль в Истре показывает нам, что спрос на отечественные и фермерские продукты только растет. Поэтому мы стараемся поддерживать производителей, выделять субсидии и гранты, чтобы фермы могли расти и развиваться», — подчеркнул глава Подмосковья.

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Владелица фермы «Лисий хутор» Светлана Пономарева раньше занималась юриспруденцией. Три года назад она решила посвятить себя сельскому хозяйству.

Сейчас предприятие выращивает ягоды на открытом грунте, а за счет регионального гранта в размере 4,1 миллиона рублей на нем планируют расширить производство и выйти на показатель 80 тонн продукции в год.

Андрей Воробьев подчеркнул, что на конкурсе «Аргостартап» отличились проекты из Коломны, Волоколамска, Шаховской, Егорьевска и Клина. Фермеры получат субсидии на расширение земельных участков, покупку скота, техники и помещений.

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