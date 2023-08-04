Важное 04 августа 2023, 19:03 Главный гастрофест Подмосковья собрал фермеров со всей России и из Белоруссии — Андрей Воробьев Андрей Воробьев: главный гастрофест Подмосковья начался в Истре

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Масштабный гастрономический фестиваль традиционно начался в Истре и собрал лучших фермеров почти из 50 регионов России и из Белоруссии. Гости найдут большой ассортимент натуральных продуктов — от сыра, молока, мяса до вина и выпечки. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что это точка роста для производителей и одно из любимых событий жителей.

В этом году ассортимент фермерских товаров стал еще шире — попробовать можно и квас, и мед, и разнообразные деликатесы. Прежде чем попасть сюда, продукты прошли конкурсный отбор и проверку натуральности.

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Участники фестиваля — свыше 350 производителей. Побывать на самом важном гастрономическом событии Подмосковья можно до 6 августа.

Наша главная задача — поддержать фермеров, малый бизнес, сделать так, чтобы о качественной и вкусной продукции узнало как можно больше людей. Андрей Воробьев

С этой целью уже несколько лет и проводят большой фестиваль, где фермеры находят партнеров, покупателей и поставщиков.

«Всего в Подмосковье около 800 фермеров. Мы стараемся всегда быть на связи, открыто обсуждать насущные проблемы и вопросы, чтобы наши фермеры могли дальше развиваться, расти», — отметил Андрей Воробьев.

В этом году на фестивале ожидается свыше 100 тысяч человек. В деревне Дубровское обустроили комфортные зоны, где можно отдохнуть, перекусить и стать частью насыщенной программы.

Благодатная почва для аграриев

В этом году Подмосковье выделило 5,1 миллиарда рублей для 32 видов субсидий аграриям.

Мы стараемся создавать благодатную почву для наших аграриев. Например, предоставляем землю — от 10 до 200 гектаров. Для производителей доступны более 30 видов субсидий. Андрей Воробьев

Фермеры могут получать льготные кредиты, компенсацию затрат на технику, оборудование, строительство и модернизацию своих хозяйств.

Одна из самых востребованных мер поддержки — безвозмездное выделение земли на срок до шести лет по проекту «Подмосковные 10 гектаров». Вместе с тем можно взять участок в аренду без торгов на пять лет.

Подробности о мерах поддержки аграриев доступны по ссылке.

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