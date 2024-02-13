Подмосковье 13 февраля 2024, 14:15 Станцию подзарядки электромобилей открыли на улице Ленина в Истре Светлана Борщева

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Зарядить электромобиль теперь можно на улице Ленина в Истре. Всего в городском округе оборудовано около 10 мест для зарядки электромобилей.

Новая зарядная станция расположена на стене дома № 80а на улице Ленина. Оплатить услугу можно по QR-коду, размещенному рядом со станцией. Кроме центра города, зарядить электромобиль можно и в других местах.

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Так, две станции работают на автодороге М-9 «Балтия»: на 59-м километре и на заправке «Лукойл» вблизи деревни Кореньки. Еще одна станция также находится на территории «Лукойла» около деревни Веретенки. Подзарядить машину также можно в деревне Крючково.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что свыше 100 электрических подстанций отремонтируют в Истре в 2024 году.

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